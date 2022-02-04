Рост автопродаж зафиксирован на рынке Великобритании в январе

Продажи новых машин в Великобритании возросли в январе на 27,5% относительно того же периода 2021 года — до 115,1 тыс. штук. Об этом сообщило британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Вместе с тем уровень реализации автомобилей в стране остался почти на 23% ниже января 2020 года. Одной из причин является глобальный дефицит полупроводниковых компонентов, подчеркивается в сообщении SMMT. Наибольшей популярностью у британских автолюбителей пользовались модели Kia Sportage (3,5 тыс.), Ford Puma (2,6 тыс.), а также Kia Niro (2,4 тыс.).

Согласно прогнозам, в 2022 году продажи машин в Великобритании увеличатся на 15,2% и достигнут 1,897 млн. Это будет на 17,9% ниже показателя доковидного 2019 года.

В то же время российский авторынок сократился почти на 4% по итогам января. Соответствующие данные озвучили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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