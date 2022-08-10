Росстат заявил о дефляции в стране

Опубликованный документ содержит информацию о том, что дефляция в июле повысилась с 0,35% до 0,39%. За первую неделю августа в большей части регионов России наблюдается снижение цен на подсолнечное масло, крупы, колбасные и молочные изделия, рыбу и многое другое.