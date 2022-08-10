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Росстат заявил о дефляции в стране

Росстат заявил о дефляции в стране
Федеральное агентство новостей

Цены на продукты в России снижаются уже на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил Росстат на своем официальном сайте.

Опубликованный документ содержит информацию о том, что дефляция в июле повысилась с 0,35% до 0,39%. За первую неделю августа в большей части регионов России наблюдается снижение цен на подсолнечное масло, крупы, колбасные и молочные изделия, рыбу и многое другое.

Обычно такое изменение цен связано с массовым появлением на прилавках сезонных продуктов, на которые продавцы вынуждены снижать цены.

В прошлом году аналитики предсказывали значительный рост цен на продукты питания в 2022 году из-за энергетического кризиса, нехватки удобрений и паники на мировых рынках.

дефляция Еда продовольственная дефляция цены на продукты
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RusNewsToday24
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