Росстат заявил о дефляции в стране

Цены на продукты в России снижаются уже на протяжении двух месяцев. Об этом сообщил Росстат на своем официальном сайте.
Опубликованный документ содержит информацию о том, что дефляция в июле повысилась с 0,35% до 0,39%. За первую неделю августа в большей части регионов России наблюдается снижение цен на подсолнечное масло, крупы, колбасные и молочные изделия, рыбу и многое другое.
Обычно такое изменение цен связано с массовым появлением на прилавках сезонных продуктов, на которые продавцы вынуждены снижать цены.
В прошлом году аналитики предсказывали значительный рост цен на продукты питания в 2022 году из-за энергетического кризиса, нехватки удобрений и паники на мировых рынках.