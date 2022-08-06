Росстат сообщил о резком сокращении смертности от COVID-19 среди россиян за год

Уровень смертности от коронавируса среди россиян за год снизился на 85%. К такому выводу пришли аналитики Росстата.
Все летальные исходы, к которым привел COVID-19, в Росстате поделили на несколько категорий. И по всем из них наблюдается объективное и достаточно серьезное снижение показателей.
«В июне 2022 года зафиксировано 3063 случая смерти от COVID-19 как основной причины, что на 85% меньше, чем в июне 2021 года», — говорится в сообщении на сайте Росстата.
По данным специалистов, в мае 2022 года скончались от последствий инфекции около 4,4 тысячи человек. А год назад от коронавируса умерли более 20 тысяч россиян.