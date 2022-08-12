Росстат прогнозирует снижение ВВП во втором квартале на 4%

Предварительная оценка ведомства совпала с прогнозом Минэкономразвития, опубликованном в конце июля. Росстат уточнил, что его ожидания по поводу ВВП за второй квартал основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних организаций нефинансового сектора.