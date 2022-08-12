Росстат прогнозирует снижение ВВП во втором квартале на 4%

Снижение российской экономики во втором квартале может достичь 4% в годовом выражении, считают аналитики Росстата.
Предварительная оценка ведомства совпала с прогнозом Минэкономразвития, опубликованном в конце июля. Росстат уточнил, что его ожидания по поводу ВВП за второй квартал основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних организаций нефинансового сектора.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%», — указало ведомство.
Первую оценку второго квартала Росстат планирует представить 9 сентября. В нее войдет анализ номинальных объемов, индексов физического объема, индексов-дефляторов ВВП, объемов валовой добавленной стоимости по отраслям экономики.