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Росстат прогнозирует снижение ВВП во втором квартале на 4%

Росстат прогнозирует снижение ВВП во втором квартале на 4%
Федеральное агентство новостей

Снижение российской экономики во втором квартале может достичь 4% в годовом выражении, считают аналитики Росстата.

Предварительная оценка ведомства совпала с прогнозом Минэкономразвития, опубликованном в конце июля. Росстат уточнил, что его ожидания по поводу ВВП за второй квартал основаны на оперативной статистической отчетности крупных и средних организаций нефинансового сектора.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2022 года относительно соответствующего периода 2021 года по предварительной оценке составил 96%», — указало ведомство.

Первую оценку второго квартала Росстат планирует представить 9 сентября. В нее войдет анализ номинальных объемов, индексов физического объема, индексов-дефляторов ВВП, объемов валовой добавленной стоимости по отраслям экономики.

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