Россию не стереть: провал санкций вынуждает Запад идти на крайние меры

Министр финансов Канады Кристина Фриланд заявила, что Россию необходимо исключить из G20 и МВФ. При этом политик подчеркнула, что Оттава не обладает рычагами для достижения этих целей. Специалисты отмечают, что подобные заявления начали звучать из-за того, что Запад практически исчерпал свой санкционный потенциал.
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова подчеркнула, что хоть предложения исключить Россию из международных организаций поступают давно, Запад так и не решился на такой шаг, передает RT.
«При всем желании не получается ни стереть Россию с карты мира, ни вымарать из состава международных организаций. Позиция ряда членов G20 по России и украинскому конфликту не отвечает интересам США и их вассалов, поэтому, как обычно, американцы пытаются силой заставить всех молчать», — отметила политолог.
По словам Федосова, страны глобального Юга не могут позволить себе потерять возможность вести контакты и взаимодействовать с Россией, поэтому будут отказываться от подобных предложений Запада.