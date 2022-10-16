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Россию не стереть: провал санкций вынуждает Запад идти на крайние меры

Политолог Жарихин: в Вашингтоне поставили на «зеро» в противостоянии с Россией
Федеральное агентство новостей

Министр финансов Канады Кристина Фриланд заявила, что Россию необходимо исключить из G20 и МВФ. При этом политик подчеркнула, что Оттава не обладает рычагами для достижения этих целей. Специалисты отмечают, что подобные заявления начали звучать из-за того, что Запад практически исчерпал свой санкционный потенциал.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова подчеркнула, что хоть предложения исключить Россию из международных организаций поступают давно, Запад так и не решился на такой шаг, передает RT.

«При всем желании не получается ни стереть Россию с карты мира, ни вымарать из состава международных организаций. Позиция ряда членов G20 по России и украинскому конфликту не отвечает интересам США и их вассалов, поэтому, как обычно, американцы пытаются силой заставить всех молчать», — отметила политолог.

По словам Федосова, страны глобального Юга не могут позволить себе потерять возможность вести контакты и взаимодействовать с Россией, поэтому будут отказываться от подобных предложений Запада.

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