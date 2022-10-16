Россию не стереть: провал санкций вынуждает Запад идти на крайние меры

«При всем желании не получается ни стереть Россию с карты мира, ни вымарать из состава международных организаций. Позиция ряда членов G20 по России и украинскому конфликту не отвечает интересам США и их вассалов, поэтому, как обычно, американцы пытаются силой заставить всех молчать», — отметила политолог.