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Российскую делегацию не пустили на сельскохозяйственную выставку во Франции

Во Франции стартовал процесс национализации энергетической компании EDF
pxhere.com

Делегацию из России не пустили на сельскохозяйственную выставку, которая должна пройти в столице Франции. Об этом корреспондентам РИА Новости заявил посол РФ Алексей Мешков.

По его словам, организаторы мероприятия напрямую сказали, что российских представителей не ждут на выставке.

Мешков отметил, что россиянам даже не дали возможности пройти онлайн-регистрацию на мероприятие.

«На наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут», – заявил Мешков.

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