Российскую делегацию не пустили на сельскохозяйственную выставку во Франции

Делегацию из России не пустили на сельскохозяйственную выставку, которая должна пройти в столице Франции. Об этом корреспондентам РИА Новости заявил посол РФ Алексей Мешков.
По его словам, организаторы мероприятия напрямую сказали, что российских представителей не ждут на выставке.
Мешков отметил, что россиянам даже не дали возможности пройти онлайн-регистрацию на мероприятие.
«На наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут», – заявил Мешков.