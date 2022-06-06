Российского посла Разова вызвали в итальянский МИД для разговора

Ранее в МИД России отметили, что Рим быстро забыл о помощи Москвы в борьбе с коронавирусом. Ведомство отреагировало на документальный фильм итальянского канала, где говорилось о якобы слежке Кремля за объектами НАТО за счет поддержки европейской страны.