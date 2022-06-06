Российского посла Разова вызвали в итальянский МИД для разговора

Министерство иностранных дел Италии пригласило на беседу посла РФ в стране Сергея Разова.
Дипломат встретился с генсеком ведомства Этторе Секуи, который отверг причастность местных СМИ и госорганов к антироссийской кампании. Итальянский МИД распространил соответствующее заявление.
«Секуи твердо отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Генсек МИД (Италии. — Прим. ФАН) также отверг инсинуации, касающиеся якобы причастности СМИ нашей страны к антироссийской кампании», — гласит сообщение.
Ранее в МИД России отметили, что Рим быстро забыл о помощи Москвы в борьбе с коронавирусом. Ведомство отреагировало на документальный фильм итальянского канала, где говорилось о якобы слежке Кремля за объектами НАТО за счет поддержки европейской страны.