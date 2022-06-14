Российское стекольное производство упало на 30% из-за западных санкций

В мае 2022 года производственная загрузка составила около 70%, в то время как в мае 2021-го она доходила до 100%-ного уровня. Такая ситуация сложилась из-за разрушения антироссийскими санкциями международных цепочек поставок. Внутренний же рынок в стране полностью удовлетворен.