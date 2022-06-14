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Российское стекольное производство упало на 30% из-за западных санкций

Российское стекольное производство упало на 30% из-за западных санкций
www.pexels.com

Российское производство листового стекла сократилось из-за санкций Запада. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, загрузка стекольных заводов и внутренний спрос также уменьшились.

В мае 2022 года производственная загрузка составила около 70%, в то время как в мае 2021-го она доходила до 100%-ного уровня. Такая ситуация сложилась из-за разрушения антироссийскими санкциями международных цепочек поставок. Внутренний же рынок в стране полностью удовлетворен.

Из-за переизбытка предложения начали падать цены: листовое стекло в среднем по России подешевело на 15–20% по сравнению со значениями в начале текущего года.

антироссийские санкции стекло стекольные заводы
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