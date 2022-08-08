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Российское посольство сообщило об угрозе всей Европе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Российское посольство сообщило об угрозе всей Европе из-за обстрелов Запорожской АЭС
Global Look Press

Атаки на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ образуют вполне реальную угрозу ядерной безопасности всей Европе. На это обратило внимание посольство России в США.

Дипмиссия в Telegram-канале объяснила, что уже зафиксированные обстрелы ЗАЭС – далеко не первая и не единственная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах. В посольстве уверены, что все делается с целью дискредитировать ВС РФ.

«Обратили внимание на развернувшуюся в местных СМИ кампанию по дезинформации с целью приписать нашей стране ответственность за ситуацию с Запорожской АЭС», – отметили дипломаты.

Дипмиссия добавила, что в медиа огульно утверждается «причастность» российских военных к артиллерийским ударам по территории атомной станции. Однако, напомнили в посольстве, ситуация обстоит с точностью наоборот.

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