Российский турист остался в шоке от привычки индийцев пить воду из полной останков покойников реки

Граждане Индии пьют воду из реки, над которой развеивают прах покойников. Местные жители не верят, что полноводный Ганг кишит инфекциями и бактериями.
Индийцы придерживаются особых ритуальных традиций, которые приводят в шок иностранцев. Обычно тела покойников сжигают, после чего сын умершего человека разбивает череп своего родителя, тем самым освобождая душу, рассказал автор блога «Делай что хочешь» на «Яндекс.Дзен».
«После чего прах развевают над рекой. И вот в этой части ритуала у индийских рек на сегодняшний день большие проблемы. Представьте, во что превратились их реки! Столько веков прошло, а они до сих пор выбрасывают прах с остатками тела в водоемы», — отметил россиянин.
Он сообщил, что есть более ужасающая традиция, которая касается умерших беременных женщин, больных и людей, которые скончались от укуса кобры. Индийцы считают таких покойников спящими, поэтому заворачивают их тела в пленку и отправляют в плаванье по реке.
«Что с ним происходит дальше, можно только догадываться: его либо съедают рыбы, либо ловят монахи, которые уверены, что укушенный коброй просто спит, но его почему-то похоронили. Поэтому монахи вылавливают их и пытаются своими способами разбудить. Успехов у наблюдающих за этим ритуалом мало, но это делается до сих пор», – пояснил турист.
Ужасает и то, что жители Индии спокойно пьют воду из местных рек, считая их самыми чистыми. Однако результаты интернациональных лабораторных исследований уже давно доказали, что в водоемы Индии «кишат инфекциями, микробами, и различной заразой».