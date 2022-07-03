Российский турист остался в шоке от привычки индийцев пить воду из полной останков покойников реки

«Что с ним происходит дальше, можно только догадываться: его либо съедают рыбы, либо ловят монахи, которые уверены, что укушенный коброй просто спит, но его почему-то похоронили. Поэтому монахи вылавливают их и пытаются своими способами разбудить. Успехов у наблюдающих за этим ритуалом мало, но это делается до сих пор», – пояснил турист.