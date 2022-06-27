Российский турбодизельный двигатель мощностью до 360 л.с. будет готов в этом году. Его делает ЯМЗ

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Как сообщает «Русский автомобиль», в России появится новый полностью отечественный дизельный двигатель под названием ЯМЗ-537, который создается Ярославским моторным заводом (ЯМЗ).

Опытные образцы полностью отечественного дизельного двигателя будут отправлены партнёрам к концу 2022 года. Новый ЯМЗ-537 построят на основе проверенного ЯМЗ-536 с использованием комплектующих российского и, возможно, азиатского производства. От западных запчастей было решено отказаться.





ЯМЗ-537 почти полностью отечественный, во всяком случае, компонентов от коварного Запада там нет. Вероятно, есть детали с коварного Востока, но это неточно.

«Русский автомобиль»

ЯМЗ-537 будет использоваться в тяжелых грузовиках Урал и МАЗ. Рабочий объем будет увеличен с 6,6 до 8,0 л, а мощность возрастет на 10-15%, до 345-360 лошадиных сил в зависимости от версии. Еще одной особенностью будущего мотора станет оригинальный коленвал с большим радиусом кривошипа.