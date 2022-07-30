Российский спецназ выбил ВСУ из оборудованной под базу школы в Донбассе

Украинские военные оставили опорный пункт, оборудованный в школе одного из населенных пунктов Донбасса, под натиском спецназа ВС РФ.
На видеозаписи, которую публикует «Русская весна», можно увидеть, как российский солдат стирает со школьной доски надпись, оставленную бойцами ВСУ, после чего пишет на ней новое послание.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали о серии ударов по резервам ВСУ в Киевской области. Как следствие, 30-я бригада Вооруженных сил Украины полностью утратила боеспособность.