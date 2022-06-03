Российский сапер Матрос: националисты оставили много мин на территории «Азовстали» в Мариуполе

Российские саперы продолжают разминирование территории мариупольского завода «Азовсталь», откуда в плен сдались украинские националисты.
Сапер ВС РФ с позывным Матрос в беседе со «Звездой» рассказал, что на территории предприятия оставлено много боеприпасов и мин. Работу затрудняет еще и большое количество металлоконструкций и осколков, признался специалист.
«Это противопехотные мины, кассетные боеприпасы, заряды от реактивной артиллерии. Весь спектр, от стрелкового оружия до крупных калибров», — рассказал он.
По его словам, саперы не гонятся за скоростью продвижения, поскольку целью является зачистка территории от неразорвавшихся боеприпасов. Российские специалисты имеют большой опыт по разминированию после выполнения задач в Сирии и Лаосе.