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Российский сапер Матрос: националисты оставили много мин на территории «Азовстали» в Мариуполе

Российский сапер Матрос: националисты оставили много мин на территории «Азовстали» в Мариуполе
MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские саперы продолжают разминирование территории мариупольского завода «Азовсталь», откуда в плен сдались украинские националисты.

Сапер ВС РФ с позывным Матрос в беседе со «Звездой» рассказал, что на территории предприятия оставлено много боеприпасов и мин. Работу затрудняет еще и большое количество металлоконструкций и осколков, признался специалист.

«Это противопехотные мины, кассетные боеприпасы, заряды от реактивной артиллерии. Весь спектр, от стрелкового оружия до крупных калибров», — рассказал он.

По его словам, саперы не гонятся за скоростью продвижения, поскольку целью является зачистка территории от неразорвавшихся боеприпасов. Российские специалисты имеют большой опыт по разминированию после выполнения задач в Сирии и Лаосе.

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