Российский самолет короткого взлета «Партизан» соберут в декабре

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Российский самолет короткого взлета «Партизан» должен быть собран к концу текущего года. Об этом сообщил журналистам директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина Владимир Барсук. На авиасалоне МАКС-2021 летом прошлого года была представлена летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС, которая продемонстрировала технологию сверхкороткого взлета и посадки. Теперь же специалисты заняты изготовлением самого «Партизана». Это будет биплан смешанной конструкции, который получит все системы, испытанные в летающей лаборатории.

Для обеспечения сверхкороткого взлета и посадки в проекте «Партизан» применяется активный обдув крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электрических двигателей. Они создают необходимую для взлета подъемную силу. Предполагается, что самолет сможет взлетать с площадки, которая предназначена для вертолета Ми-8: 50 на 50 м с учетом ограничений на краях, то есть, на границах может быть лес или другие препятствия. Максимальная взлетная масса «Партизана» составит 3 т 380 кг, он сможет перевозить полезную нагрузку до 1 т на расстояние до 1 тыс. км. В ближайшее время специалисты собираются начать испытания технологий для захода на посадку, а полные данные о прохождении летных испытаний планируется получить в течение 2023 года.