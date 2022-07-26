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Российский робот-сапер «Проход-1» продемонстрировал свои умения на Украине

Российский робот-сапер «Проход-1» продемонстрировал свои умения на Украине
Boevaya mashina/wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

Российские инженерные войска применили при разминировании на Украине робототехнический комплекс «Проход-1», который с достоинством принял боевое крещение.

 Работы по разминированию на освобожденных от ВСУ территориях продолжаются: ежедневно саперы изымают десятки мин и зачищают схроны с оружием и взрывчатыми веществами, брошенными украинской армией, сообщает «Свободная пресса». 

Робототехническое орудие помогает военным не только при зачистке территорий, но и в бою, поскольку может функционировать в трех режимах. Сегодня агрегат работает в Донбассе, но где конкретно, СМИ не уточняют. 

«Исходя из опыта Мариуполя, можно предположить, что простои ему не грозят», — передает «СП».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские саперы разминировали все пляжи в освобожденном Мариуполе и мины больше не представляют опасности для отдыхающих. 

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