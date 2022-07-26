Российский робот-сапер «Проход-1» продемонстрировал свои умения на Украине

Российские инженерные войска применили при разминировании на Украине робототехнический комплекс «Проход-1», который с достоинством принял боевое крещение.
Работы по разминированию на освобожденных от ВСУ территориях продолжаются: ежедневно саперы изымают десятки мин и зачищают схроны с оружием и взрывчатыми веществами, брошенными украинской армией, сообщает «Свободная пресса».
Робототехническое орудие помогает военным не только при зачистке территорий, но и в бою, поскольку может функционировать в трех режимах. Сегодня агрегат работает в Донбассе, но где конкретно, СМИ не уточняют.
«Исходя из опыта Мариуполя, можно предположить, что простои ему не грозят», — передает «СП».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские саперы разминировали все пляжи в освобожденном Мариуполе и мины больше не представляют опасности для отдыхающих.