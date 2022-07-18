Российский режиссер Идов объяснил, зачем купил надпись на снаряде ВСУ

Режиссер и бывший главный редактор российской версии GQ Михаил Идов пожертвовал деньги на нужды ВСУ. Он оплатил надпись на одном из снарядов.
Идов похвастался приобретением у себя в социальных сетях. Режиссер выставил фотографию снаряда с надписью: «Все неоднозначно». Подобное приобретение режиссер объяснил презентом от всех, кто вне политики.
«Заказал от имени всех, кто над схваткой и вне политики», — написал Идов.
Спустя некоторое время он удалил публикацию, объяснив это страхом «травли» друзей и знакомых. Стоит отметить, что Идов последние десять лет получал в России деньги с создания сериалов, клипов и фильмов.