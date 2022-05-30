Российский премьер-министр подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий с июня

«На прошлой неделе президент провел заседание президиума Госсовета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки. Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом. Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление подписано», — отметил премьер-министр.