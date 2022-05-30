Российский премьер-министр подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий с июня

С 1 июня 2022 года на 10% будут проиндексированы пенсии неработающих россиян, МРОТ и прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «ФедералПресс».
«На прошлой неделе президент провел заседание президиума Госсовета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки. Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качества жизни людей является ключевым, неизменным приоритетом. Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам. Соответствующее постановление подписано», — отметил премьер-министр.
Пособия неработающих пенсионеров стали больше 19 тысяч рублей, а МРОТ — выше 15 200 рублей.