Российский посол Масленников подтвердил отказ Черногории пропускать самолет Лаврова

Черногория закрыла свое небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова. Эту новость подтвердил российский посол в Подгорице Владислав Масленников.
Лавров 6–7 июня планирует посетить Белград для проведения переговоров с сербскими властями. Однако сейчас визит министра находится под вопросом из-за решения Черногории, Болгарии и Северной Македонии закрыть свое воздушное пространство для российского судна.
«Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве», — цитирует Масленникова РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич лично занимается логистикой поездки Лаврова в Белград. Ситуация осложняется тем, что 10 июня республику должен посетить канцлер Германии Олаф Шольц.