Российский политик Клинцевич озвучил сроки полного распада Соединенных Штатов

Администрация США своей антироссийской риторикой приближает время распада американского государства. Об этом заявил российский политик Франц Клинцевич.
По словам бывшего сенатора, в первую очередь Вашингтон пытается «развалить» Россию. Однако в Белом доме поняли, что этот сценарий невозможно реализовать, поэтому США перешли на политику давления. Второй целью Соединенных Штатов является разрушение Европейского союза, передает «ПолитЭксперт».
«Вопрос классического всецелого доминирования — это задача США ближайших двух лет. Но они до конца не понимают, что это время их полного распада. До конца их глупости осталось недолго, в процессе всех решений, которые они принимают, США плавно разбалансируют мировую экономику, создадут огромные трудности для себя, развалят ЕС, сделают еще беднее третий мир», — сказал Франц Клинцевич.
Обозреватели The New York Times ранее сообщили, что Страны Азии, Африки и Южной Америки не хотят присоединяться к американской коалиции против России. По словам журналистов, США испытывают трудности в этом вопросе, несмотря на все старания президента Джо Байдена.