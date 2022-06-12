Российский политик Клинцевич озвучил сроки полного распада Соединенных Штатов

«Вопрос классического всецелого доминирования — это задача США ближайших двух лет. Но они до конца не понимают, что это время их полного распада. До конца их глупости осталось недолго, в процессе всех решений, которые они принимают, США плавно разбалансируют мировую экономику, создадут огромные трудности для себя, развалят ЕС, сделают еще беднее третий мир», — сказал Франц Клинцевич.