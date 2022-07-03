Российский нападающий Чалов вернулся в ЦСКА

Экс-форвард молодежной сборной России Чалов вернулся в Москву из Швейцарии.
Федор Чалов, выступавший на правах аренды за «Базель», прилетел в Москву. Об этом журналистам «РБ Спорт» рассказал руководитель пресс-службы швейцарского клуба Саймон Уолтер.
«Чалов вернулся в Россию. Его арендное соглашение с “Базелем” закончилось», — подчеркнул он.
Чалов, арендованный ЦСКА «Базелю» 1 февраля 2022 года, провел 16 матчей за клуб из Швейцарии. Российский форвард забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. «Базель» с Чаловым стал серебряным призером чемпионата Швейцарии прошлого сезона.