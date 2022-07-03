Российский нападающий Чалов вернулся в ЦСКА

Чалов, арендованный ЦСКА «Базелю» 1 февраля 2022 года, провел 16 матчей за клуб из Швейцарии. Российский форвард забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. «Базель» с Чаловым стал серебряным призером чемпионата Швейцарии прошлого сезона.