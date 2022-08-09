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Российский наблюдатель Холодов рассказал, как проходят всеобщие выборы в Кении

Российский наблюдатель Холодов рассказал, как проходят всеобщие выборы в Кении
pxhere.com

Выборы президента, членов парламента и губернаторов стартовали в Кении, сообщил российский наблюдатель, член Общественной палаты Александр Холодов.

В авторской колонке Федерального агентства новостей он рассказал, как проходит голосование в восточноафриканской стране. По его словам, особое внимание приковано именно к президентской гонке.

«Еще до открытия избирательного участка наблюдателям показали все урны: все они пустые, опечатанные, пронумерованы и подписаны о виде голосования — все в соответствии с правилами», — сказал Холодов.

Он также обратил внимание на механизм верификации избирателей с помощью отпечатка пальца. Гражданам достаточно предъявить свой ID и приложить палец к специальному планшету для проверки соответствия данных.

«Людям, которые уже проголосовали, на ноготь ставят отметку маркером во избежание повторного участия в избирательном процессе», — заметил российский представитель.

Холодов рассказал, что решил лично проверить такую систему защиты. Попросив нанести ему на ноготь отметку, наблюдатель позднее с легкостью удалил ее при помощи спирта.

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