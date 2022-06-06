Российский McDonald's подал заявки на регистрацию двух логотипов

Речь идет о товарных знаках в форме картинок, под которыми компания собирается выпускать печатную продукцию, включая картонную упаковку, а также рюкзаки и сумки, зонты, игрушки и одежду, напитки и еду из мяса, рыбы и птицы. Кроме того, под этими логотипами будут оказывать услуги общепита.