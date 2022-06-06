Российский McDonald's подал заявки на регистрацию двух логотипов

Новый McDonald’s подал в России две заявки на регистрацию логотипов. В них использовано три цвета: зеленый, оранжевый и красный, следует из данных реестра Роспатента.
Речь идет о товарных знаках в форме картинок, под которыми компания собирается выпускать печатную продукцию, включая картонную упаковку, а также рюкзаки и сумки, зонты, игрушки и одежду, напитки и еду из мяса, рыбы и птицы. Кроме того, под этими логотипами будут оказывать услуги общепита.
McDonald’s в мае объявил об уходе из России и продаже местного бизнеса. Новый владелец сети Александр Говор заявил, что рестораны планируют вновь открыть в России в течение двух месяцев. Предприниматель отметил, что к перезапуску готовы 840 заведений.