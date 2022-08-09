Российский малый бизнес снова перешёл на SMS-рассылки после блокировок соцсетей

СМИ сообщили, что во втором квартале число обращений к мобильным операторам со стороны представителей малого бизнеса увеличилось по сравнению с первым. Все они заказывали рекламные SMS-рассылки. Это подтвердили в МТС, «Билайне» и Tele2.





Такая услуга оказалась востребованной у медицинских центров, кафе, салонов красоты, мастерских по ремонту электроники и так далее. Все эти небольшие компании пострадали от блокировки Instagram* в России.

«Малый бизнес ищет альтернативу продвижению в заблокированных соцсетях. Как говорят предприниматели, «клиенты ушли из Instagram*, но пока не пришли в другие соцсети», — заявил представитель МТС.

В МТС сообщили о двукратном увеличении числа запросов на рассылки во втором квартале по сравнению с первым. По данным Tele2, с марта по июнь прирост таких обращений составил 156%. А в «Билайне» говорят о 80% роста.

Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков отметил, что рекламные SMS-рассылки были популярны долгое время.

«Года три-четыре назад этот рынок был на довольно высоком уровне, но с тех пор существенно спал — именно за счет развития Instagram* и Facebook*. Сейчас же он снова набирает силу среди микропредприятий: они используют этот канал как наиболее дешевый способ донесения информации, хоть он и вызывает отторжение у части аудитории», — уточнил он.

Помимо этого, рост спроса на рекламу зафиксировали в «Яндексе» — там ежемесячная аудитория рекламодателей выросла на 15%. То же самое отмечается во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

*соцсети заблокированы в РФ; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией