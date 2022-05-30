российский космический корабль «Союз» засветился в рекламе западного космического инвестиционного форума

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Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец обратил внимание на интересную ситуацию: западные страны рекламируют космический инвестиционный форум, используя фотографии российского космического корабля «Союз». И никакие санкции тут не помеха.





«Забавно. США и Европа вводят санкции против российских космических предприятий, разрывают сотрудничество по научным и коммерческим проектам, но форум по инвестициям в космическую отрасль рекламируют полетом российского пилотируемого корабля “Союз” над Землей», – написал Дмитрий Струговец в своем Telegarm-канале.

Изображения корабля «Союз» используются на официальном сайте Financial Times Live в качестве рекламы предстоящего форума Insesting in Space, который пройдет 8-9 июня 2022 года в Лондоне.