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Российский катер «Раптор» получит более эффективную систему защиты

Российский катер «Раптор» получит более эффективную систему защиты
MOD Russia/via Globallookpress.com

Специалисты судостроительного завода «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор» с учетом опыта их применения российскими военными в спецоперации на Украине.

В сообщении РИА Новости говорится, что проект модернизации катеров предусматривает полную локализацию.

«Было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик», — сообщили на предприятии.

Отметим, что высокоскоростные катера «Раптор» предназначены для патрулирования, транспортировки десанта.

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