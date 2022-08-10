Российский катер «Раптор» получит более эффективную систему защиты

«Было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик», — сообщили на предприятии.

Специалисты судостроительного завода «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор» с учетом опыта их применения российскими военными в спецоперации на Украине.