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Российский кабмин принял варианты ответных мер Литве от калининградских властей

Российский кабмин принял варианты ответных мер Литве от калининградских властей
wikipedia.org / Зандер виктор / CC BY-SA 4.0

Калининградские власти намерены ответить Литве на блокаду самого западного региона России. Меры подготовил губернатор области Антон Алиханов.

На данный момент глава региона передал проект ответных мер в правительство и администрацию президента, передает газета «Ведомости». Конкретизировать свой ответ Алиханов не стал. 

«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента», — заявил губернатор.

Он добавил, что речь идет о мерах «различного характера». Озвучены они будут в том случае, если их одобрят вышестоящие инстанции. При этом Алиханов обмолвился, что речь идет об экономических шагах, но «весьма критичных для Литвы». 

алиханов калининград Литва
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