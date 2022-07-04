Российский кабмин принял варианты ответных мер Литве от калининградских властей

Калининградские власти намерены ответить Литве на блокаду самого западного региона России. Меры подготовил губернатор области Антон Алиханов.
На данный момент глава региона передал проект ответных мер в правительство и администрацию президента, передает газета «Ведомости». Конкретизировать свой ответ Алиханов не стал.
«Я проект ответных мер подготовил и передал в правительство и администрацию президента», — заявил губернатор.
Он добавил, что речь идет о мерах «различного характера». Озвучены они будут в том случае, если их одобрят вышестоящие инстанции. При этом Алиханов обмолвился, что речь идет об экономических шагах, но «весьма критичных для Литвы».