Российский Ка-52 в ходе выполнения боевой задачи обнаружил замаскированную украинскую ЗСУ Gepard

Так, экипаж вертолета обнаружил замаскированную украинскую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard, немецкого производства. Расчет комплекса пытался навести ракету на российский Ка-52, однако пилоты ВС РФ успели вывести вертолет из опасной зоны.

Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям украинской армии. Обстрел велся с дистанции в 6600 метров. Однако после нанесения последнего удара датчики Ка-52 засек скрытую грозу.

Боевой вертолет Ка-52 ВС РФ в ходе боевого вылета в рамках спецоперации на Украине ликвидировал сразу несколько военных объектов ВСУ.