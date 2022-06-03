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Российский Ка-52 в ходе выполнения боевой задачи обнаружил замаскированную украинскую ЗСУ Gepard

Российский Ка-52 в ходе выполнения боевой задачи обнаружил замаскированную украинскую ЗСУ Gepard
MOD Russia/via Globallookpress.com

Боевой вертолет Ка-52 ВС РФ в ходе боевого вылета в рамках спецоперации на Украине ликвидировал сразу несколько военных объектов ВСУ.

Российские военные нанесли высокоточные удары по позициям украинской армии. Обстрел велся с дистанции в 6600 метров. Однако после нанесения последнего удара датчики Ка-52 засек скрытую грозу.

Так, экипаж вертолета обнаружил замаскированную украинскую зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard, немецкого производства. Расчет комплекса пытался навести ракету на российский Ка-52, однако пилоты ВС РФ успели вывести вертолет из опасной зоны.

вс рф ВСУ ка-52 Украина
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