Российский институт приступил к разработке ядерных часов. Они должны оказаться не хуже американских

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) приступил к разработке точных ядерных часов. Об этом сообщил директор института Сергей Донченко.

«Американцы очень много вкладывают денег в создание ядерных часов, которые еще на два порядка улучшат показатель. Мы начинаем разработку в этой области», – отметил Донченко.

По словам директора ВНИИФТРИ, сейчас в институте также создаются оптические часы третьего поколения, точность которых будет «до минус 18 знака». Он отметил, что такие часы планируют использовать в ближайшие 7-10 лет.

«Вообще мир сейчас окунается во вторую квантовую революцию. Первая была выполнена с появлением лазера. Вторая – сейчас. Она поменяет многие вещи, через 10 лет многое из того, что мы видим, мы не узнаем», – добавил Донченко. Как уточнил Донченко, технологическая революция позволит перейти системам связи с пятого на шестое поколение.