Российский газ снова поступает в Германию по «Северному потоку»

После проведения технических работ газ снова начал поступать в ФРГ по «Северному потоку». Об этом информирует DPA со ссылкой на Nord Stream AG.
«Газ снова течет», — приводит он слова представителя компании.
В Nord Stream AG указали, что после того как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти некоторое время. На сегодня были заявлены объемы газа почти в 67 миллионов кубометров в день, что соответствует почти 40 процентам загрузки.
Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля. Объемы прокачки были сокращены еще до этой даты.