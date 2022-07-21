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Российский газ снова поступает в Германию по «Северному потоку»

Российский газ снова поступает в Германию по «Северному потоку»
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

После проведения технических работ газ снова начал поступать в ФРГ по «Северному потоку». Об этом информирует DPA со ссылкой на Nord Stream AG.

«Газ снова течет», — приводит он слова представителя компании.

В Nord Stream AG указали, что после того как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти некоторое время. На сегодня были заявлены объемы газа почти в 67 миллионов кубометров в день, что соответствует почти 40 процентам загрузки.

Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля. Объемы прокачки были сокращены еще до этой даты.

газ Германия северный поток
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