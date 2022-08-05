Российский футболист Кокорин не тренируется с игроками «Фиорентины»

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин не тренируется с футболистами итальянской «Фиорентины».
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин и голкипер Бартломей Дронговский 4 августа тренировались отдельно от игроков команды. Об этом сообщили журналисты итальянского издания FirenzeViola.it. По информации источника, Кокорин ожидает решения по его контракту с клубом из Флоренции, срок действия которого рассчитан еще на два сезона.
Российский нападающий перешел в «Фиорентину» в 2021 году, пишет RT. Кокорин провел 11 официальных матчей за «фиалок», в которых не сумел отметиться результативными действиями.