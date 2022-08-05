Российский футболист Кокорин не тренируется с игроками «Фиорентины»

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин и голкипер Бартломей Дронговский 4 августа тренировались отдельно от игроков команды. Об этом сообщили журналисты итальянского издания FirenzeViola.it. По информации источника, Кокорин ожидает решения по его контракту с клубом из Флоренции, срок действия которого рассчитан еще на два сезона.