Новости0

Российский футболист Кокорин не тренируется с игроками «Фиорентины»

Российский футболист Кокорин не тренируется с игроками «Фиорентины»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин не тренируется с футболистами итальянской «Фиорентины».

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин и голкипер Бартломей Дронговский 4 августа тренировались отдельно от игроков команды. Об этом сообщили журналисты итальянского издания FirenzeViola.it. По информации источника, Кокорин ожидает решения по его контракту с клубом из Флоренции, срок действия которого рассчитан еще на два сезона.

Российский нападающий перешел в «Фиорентину» в 2021 году, пишет RT. Кокорин провел 11 официальных матчей за «фиалок», в которых не сумел отметиться результативными действиями.

кокорин серия а фиорентина Футбол чемпионат италии
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.