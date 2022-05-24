Новости0

Российский флаг в Светлодарске встретили овациями

Российский флаг в Светлодарске встретили овациями
pixabay.com

Жители Светлодарска сегодня стали свидетелями исторического события. С флагштока местной администрации сняли украинский флаг, заменив его на российский.

Видеозапись этого процесса опубликована на сайте Федерального агентства новостей. Собравшиеся возле администрации горожане аплодировали символичной процедуре, означающей уход киевского режима и начало новой жизни в составе ДНР.

Об освобождении города стало известно сегодня утром, 24 мая. Первыми в Светлодарск вошли штурмовые подразделения «ЧВК Вагнера», обеспечивающие динамику союзных сил на этом участке фронта. Ранее «вагнеровцы» выбили противника из прилегающих к городу населенных пунктов.

российский флаг светлодарск чвк вагнера
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.