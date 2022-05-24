Российский флаг в Светлодарске встретили овациями

Об освобождении города стало известно сегодня утром, 24 мая. Первыми в Светлодарск вошли штурмовые подразделения «ЧВК Вагнера», обеспечивающие динамику союзных сил на этом участке фронта. Ранее «вагнеровцы» выбили противника из прилегающих к городу населенных пунктов.