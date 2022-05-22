Российский фермер построил кролиководческую ферму, чтобы кормить людей полезным мясом

Фермер из Вологодского района Сергей Вадурин построил кролиководческую ферму, чтобы кормить соотечественников полезным диетическим мясом.
Местный предприниматель разводит кроликов уже больше трех лет. В его хозяйстве их насчитывается примерно 700. Большая часть кроликов — калифорнийской породы. Соответствующий видеоролик появился в социальных сетях.
Отмечается, что кролиководческая ферма в поселке Перьево является единственным подобным предприятием на Вологодчине. На данный момент помещение позволяет содержать почти 13 тысяч животных.
Однако скоро предприниматель планирует расширяться. Кроме того, Вадурин намерен получить господдержку и увеличить поголовье, а это значит, что полезного мяса станет в разы больше.