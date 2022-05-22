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Российский фермер построил кролиководческую ферму, чтобы кормить людей полезным мясом

Российский фермер построил кролиководческую ферму, чтобы кормить людей полезным мясом
pixabay.com/PD

Фермер из Вологодского района Сергей Вадурин построил кролиководческую ферму, чтобы кормить соотечественников полезным диетическим мясом. 

Местный предприниматель разводит кроликов уже больше трех лет. В его хозяйстве их насчитывается примерно 700. Большая часть кроликов — калифорнийской породы. Соответствующий видеоролик появился в социальных сетях.

Отмечается, что кролиководческая ферма в поселке Перьево является единственным подобным предприятием на Вологодчине. На данный момент помещение позволяет содержать почти 13 тысяч животных.

Однако скоро предприниматель планирует расширяться. Кроме того, Вадурин намерен получить господдержку и увеличить поголовье, а это значит, что полезного мяса станет в разы больше.

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