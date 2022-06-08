Правозащитники основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) выразили обеспокоенность безнаказанностью солдат и офицеров польской армии, причастных к совершению военных преступлений в странах Ближнего Востока, пишет Федеральное агентство новостей.
Как отметили правозащитники ФБР, Вооруженные силы Польши, как и любая другая армия, действующая под эгидой НАТО на Ближнем Востоке, совершили ряд военных преступлений. Все подобные случаи, львиная доля которых, по мнению правозащитников ФБР, засекречена, должны стать объектом полноформатного расследования.
«Фонд борьбы с репрессиями призывает к расследованию действий высшего польского командования и верховного главнокомандующего Польши. Кроме того, эксперты Фонда борьбы с репрессиями, основываясь на своем богатом опыте расследований военных преступлений, полагают, что большинство преступлений польских военнослужащих до сих пор остаются засекреченными польским политическим руководством, которое пытается избежать ответственности за гибель мирных жителей», — указывается в материале, опубликованном на сайте ФБР.
Польский военный контингент был введен в Афганистан и Ирак после терактов в США 11 сентября 2001 года. За время операции Польши на Ближнем Востоке, ставшей крупнейшей со времен Второй мировой войны, военнослужащие и офицеры вооруженных сил этой страны неоднократно обвинялись в совершении серьезных военных преступлений, включая убийства и зверские пытки женщин и детей.