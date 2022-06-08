Российский ФБР заявил о засекреченности преступлений польских военных на Ближнем Востоке

Польский военный контингент был введен в Афганистан и Ирак после терактов в США 11 сентября 2001 года. За время операции Польши на Ближнем Востоке, ставшей крупнейшей со времен Второй мировой войны, военнослужащие и офицеры вооруженных сил этой страны неоднократно обвинялись в совершении серьезных военных преступлений, включая убийства и зверские пытки женщин и детей.