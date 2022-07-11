Бесчеловечные условия содержания в тюрьмах Франции и халатность персонала вынуждают заключенных совершать самоубийства. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (основан бизнесменом Евгением Пригожиным) призвали Париж изменить систему для уменьшения числа несчастных случаев в колониях.
Пребывание во французских тюрьмах оказывает на заключенных сильное эмоциональное и физическое воздействие. Из-за переполненности колоний люди заражаются различными инфекциями и вирусами, они лишены доступа к душевым и нередко подолгу прибывают в одиночных камерах. Правозащитники призвали власти Франции принять комплекс мер для изменения ситуации, передает Федеральное агентство новостей.
«К таким мерам можно отнести улучшение условий содержания заключенных, решение проблемы переполненности тюрем, отказ от заключения в тюрьмы людей с психическим расстройствами, пересмотр наказаний за дисциплинарные нарушения заключенных, ужесточение ответственности тюремных надзирателей за физические и моральные издевательства над заключенными и повышение квалификации тюремных психиатров», —говорится на сайте ФБР.
Правозащитники в качестве примера привели несколько историй самоубийств заключенных. Причинами трагедий обычно становятся отказ в оказании медицинской помощи или длительное содержание в карцере.