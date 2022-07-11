Российский ФБР высказал беспокойство в связи с ростом числа случаев самоубийств в тюрьмах Франции

Пребывание во французских тюрьмах оказывает на заключенных сильное эмоциональное и физическое воздействие. Из-за переполненности колоний люди заражаются различными инфекциями и вирусами, они лишены доступа к душевым и нередко подолгу прибывают в одиночных камерах. Правозащитники призвали власти Франции принять комплекс мер для изменения ситуации, передает Федеральное агентство новостей.