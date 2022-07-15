Полицейские Великобритании регулярно нарушают права женщин и детей, организуя личные досмотры в присутствии офицеров противоположного пола. Во время обысков правоохранители позволяют себе полное или частичное раздевание несовершеннолетних, при этом в некоторых случаях на месте отсутствует законный представитель ребенка. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР, основан Евгением Пригожиным) заметили в действиях стражей порядка признаки педофилии.
В декабре 2020 года сотрудники полиции были вызваны в школу, так как якобы от 15-летней темнокожей ученицы пахло наркотиками. Правоохранители заставили девочку снять всю одежду, раздвинуть ягодицы и покашлять. При этом родители подростка не давали согласия на столь унизительный обыск. Случившееся нанесло психологическую травму ребенку, пишет ФАН.
В ФБР отметили, что данный случай является лишь одним из множества нарушений со стороны правоохранителей Великобритании. Эксперты охарактеризовали их методы как антигуманные и противоправные. Также в Фонде борьбы с репрессиями считают, что действия британской полиции имеют все признаки легализованной на государственном уровне педофилии.