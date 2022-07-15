Российский ФБР увидел признаки педофилии в действиях британских полицейских в отношении несовершеннолетних

В ФБР отметили, что данный случай является лишь одним из множества нарушений со стороны правоохранителей Великобритании. Эксперты охарактеризовали их методы как антигуманные и противоправные. Также в Фонде борьбы с репрессиями считают, что действия британской полиции имеют все признаки легализованной на государственном уровне педофилии.