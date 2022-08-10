Российский ФБР указал на сотрудничество социальных сетей со спецслужбами США

Как отмечается в статье-расследовании Фонда, наиболее часто они сотрудничают с Федеральным бюро расследований США, расценивающим свои полномочия в виртуальном пространстве как «самые широкие из всех американских федеральных правоохранительных органов». Внедряя их в свои ряды, компании пытаются добиться расположения Белого дома, сообщает ФАН.