Американские социальные сети на протяжении многих лет охотно рекрутируют бывших и действующих сотрудников спецслужб США. Какую выгоду они при этом преследуют — рассказали правозащитники основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).
Как отмечается в статье-расследовании Фонда, наиболее часто они сотрудничают с Федеральным бюро расследований США, расценивающим свои полномочия в виртуальном пространстве как «самые широкие из всех американских федеральных правоохранительных органов». Внедряя их в свои ряды, компании пытаются добиться расположения Белого дома, сообщает ФАН.
«В попытке внедрить в свою компанию как можно больше федеральных агентов и добиться более лояльного отношения правительства США американские корпорации подкупают сотрудников правительственных ведомств», — указывается в материале, опубликованном на сайте российского ФБР.
В качестве примера в расследовании приводятся связи со спецслужбами США признанных в России экстремистскими организациями Twitter и Facebook*, действуя в составе которых федеральные агенты манипулировали общественным сознанием.
- * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ