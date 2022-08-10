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Российский ФБР указал на сотрудничество социальных сетей со спецслужбами США

Российский ФБР указал на сотрудничество социальных сетей со спецслужбами США
fondfbr.ru/Фонд борьбы с Репрессиями

Американские социальные сети на протяжении многих лет охотно рекрутируют бывших и действующих сотрудников спецслужб США. Какую выгоду они при этом преследуют — рассказали правозащитники основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Как отмечается в статье-расследовании Фонда, наиболее часто они сотрудничают с Федеральным бюро расследований США, расценивающим свои полномочия в виртуальном пространстве как «самые широкие из всех американских федеральных правоохранительных органов». Внедряя их в свои ряды, компании пытаются добиться расположения Белого дома, сообщает ФАН.

«В попытке внедрить в свою компанию как можно больше федеральных агентов и добиться более лояльного отношения правительства США американские корпорации подкупают сотрудников правительственных ведомств», — указывается в материале, опубликованном на сайте российского ФБР.

В качестве примера в расследовании приводятся связи со спецслужбами США признанных в России экстремистскими организациями Twitter и Facebook*, действуя в составе которых федеральные агенты манипулировали общественным сознанием.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
сотрудничество Соцсети фбр Фонд борьбы с репрессиями
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