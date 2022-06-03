Российский ФБР указал на полицейский произвол во время финала Лиги чемпионов в Париже

Правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями считают, что ответственность за случившееся лежит не только на самих полицейских, но и на французском политическом истеблишменте. Отказ главы МВД Франции проводить комплексное расследование и наказывать виновных наглядно показывает антиобщественную и антигуманную позицию правительства Эммануэля Макрона. В ФБР считают, что организаторы матча и городские власти должны были заранее оценить риски, чтобы предотвратить ситуацию подобно той, которая произошла на «Стад де Франс».