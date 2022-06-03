Власти Парижа направили несколько полицейских отрядов для обеспечения безопасности болельщиков на стадион «Стад де Франс», где 28 мая состоялся матч Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». Несмотря на это, несколько десятков человек получили травмы, сообщили в российском Фонде борьбы с репрессиями (ФБР, основан бизнесменом Евгением Пригожиным).
Некомпетентно организованная система проверки билетов спровоцировала появление огромных очередей и давку, пишет ФАН. Затем стражи порядка задействовали слезоточивый газ и перцовые баллончики против болельщиков, которые просто пытались зайти на стадион. Стоит отметить, что от рук французских «правоохранителей» также пострадали женщины и дети.
Правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями считают, что ответственность за случившееся лежит не только на самих полицейских, но и на французском политическом истеблишменте. Отказ главы МВД Франции проводить комплексное расследование и наказывать виновных наглядно показывает антиобщественную и антигуманную позицию правительства Эммануэля Макрона. В ФБР считают, что организаторы матча и городские власти должны были заранее оценить риски, чтобы предотвратить ситуацию подобно той, которая произошла на «Стад де Франс».
Правозащитники Фонда раскритиковали отношение официального Парижа к безопасности болельщиков и применение против них силы. ФБР выразил обеспокоенность на фоне активного нежелания французского правительства провести расследование инцидента на стадионе. Все это в очередной раз указывает на плачевную ситуацию с правами человека во Франции.