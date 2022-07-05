Российский ФБР считает актом геноцида действия США на территории Ирака

Во время действий американских военных три иракских города были буквально стерты с лица Земли. Один из них — Эр-Рамади — раньше являлся главным транспортным узлом для путешественников, направлявшихся на Запад. Однако за несколько месяцев военные США разрушили более 80% его территории, пострадали тысячи объектов инфраструктуры некогда огромного города.