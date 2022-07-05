Фонд борьбы с репрессиями, основанный бизнесменом Евгением Пригожиным, указал на масштаб разрушений, оставленных армией Соединенных Штатов после вторжения в Ирак в 2003 году.
Практически каждый иракский город нуждается в восстановлении после вторжения американцев. Как отмечает ФАН, минимум 100 миллиардов долларов необходимо для того, чтобы отстроить уничтоженные дома, в которых проживало около 9,2 миллиона человек.
Во время действий американских военных три иракских города были буквально стерты с лица Земли. Один из них — Эр-Рамади — раньше являлся главным транспортным узлом для путешественников, направлявшихся на Запад. Однако за несколько месяцев военные США разрушили более 80% его территории, пострадали тысячи объектов инфраструктуры некогда огромного города.
Правозащитники ФБР призвали Международный уголовный суд обратить внимание на все зверства американских военных на территории Ирака и признать действия США актами геноцида и преступлениями против мира и человечества. Также ФБР потребовал от США организовать военные трибуналы для всех, кто как-либо причастен к истреблению иракских городов.