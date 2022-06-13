Режим премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддерживает применение полицейскими электрошокового оружия против мирного населения. К такому выводу пришли сотрудники Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.
Как отметили в российском ФБР, об этом свидетельствует расширение финансирования и распространение тазеров среди служителей порядка. Существует и проблема злоупотребления таким видом оружия. Например, в 2020 году темнокожий британец Джордан Уокер-Браун лишился возможности ходить после удара электрошокером.
«Практика регулярного применения тазеров против чернокожих граждан Великобритании оценивается Фондом борьбы с репрессиями как нецивилизованная мера насильственного воздействия. Подобные полицейские методы вызывают пугающие ассоциации с эпохой рабовладения, что в свою очередь напоминает о колониальном наследии Великобритании и свидетельствует о систематическом расизме английского общества», — цитирует правозащитников Федеральное агентство новостей.
Ранее ФБР обратил внимание на проблему геноцида коренного населения Канады со стороны властей. Численность аборигенов в стране составляет порядка 1,4 миллиона человек.