«Практика регулярного применения тазеров против чернокожих граждан Великобритании оценивается Фондом борьбы с репрессиями как нецивилизованная мера насильственного воздействия. Подобные полицейские методы вызывают пугающие ассоциации с эпохой рабовладения, что в свою очередь напоминает о колониальном наследии Великобритании и свидетельствует о систематическом расизме английского общества», — цитирует правозащитников Федеральное агентство новостей.