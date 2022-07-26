Российский ФБР рассчитывает на содействие ДНР в вызволении удерживаемых Ассанжа и Бута

Глава Фонда борьбы с репрессиями, основанного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада обратилась к лидеру ДНР Денису Пушилину с просьбой оказать содействие в вызволении журналиста Джулиана Ассанжа и россиянина Виктора Бута. Послание опубликовано на интернет-портале ФБР.
Так, руководство Фонда надеется на обмен удерживаемых за рубежом невинных граждан на плененных британских наемников. По мнению Миры Тэрада, это подтвердит отношение ДНР к правде и свободе слова.
«Мы, правозащитная организация Фонд борьбы с репрессиями, обращаемся к Вам с прошением об обмене 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, приговоренных в ДНР к высшей мере наказания, на гражданина России Виктора Бута, приговоренного американским судом к 25 годам лишения свободы по сфабрикованному делу, и австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, который ожидает экстрадиции в США из Великобритании, где ему грозит до 175 лет тюремного заключения за раскрытие правды о военных преступлениях США и массовых правонарушениях со стороны американских спецслужб», — цитирует правозащитницу Федеральное агентство новостей.
Мира Тэрада убеждена, что такое решение оценят во всем мире, включая Россию. По ее словам, именно правда оказалась под жестким ударом западной дезинформации.