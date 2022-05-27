Российский ФБР призвал расследовать военные преступления США на Ближнем Востоке

Впервые о преступлении военнослужащих ВС США стало известно в ноябре 2021 года. До того момента вся информация по этому делу хранилась в строжайшем секрете. Представители Пентагона назвали трагедию в Багаузе «возможным военным преступлением, требующим расследования», однако Минобороны США 11 мая объявило, что никто из американских военных не будет привлечен к ответственности, передает Федеральное агентство новостей.