Американские военные так и не понесли заслуженного наказания за гибель более 80 мирных жителей сирийского города Багауза в 2019 году. Правозащитники основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) убеждены, что военные преступления не должны сойти им с рук.
Впервые о преступлении военнослужащих ВС США стало известно в ноябре 2021 года. До того момента вся информация по этому делу хранилась в строжайшем секрете. Представители Пентагона назвали трагедию в Багаузе «возможным военным преступлением, требующим расследования», однако Минобороны США 11 мая объявило, что никто из американских военных не будет привлечен к ответственности, передает Федеральное агентство новостей.
«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями считают ,что случаев обстрелов американскими военнослужащими гражданского населения Сирии может быть гораздо больше, учитывая стремление военнослужащих США скрывать факты уничтожения мирных жителей», — говорится в материале, опубликованном на сайте ФБР.
Фонд заявил о необходимости сформировать специальную международную комиссию, целью которой стало бы проведение объективного расследования всех обстоятельств военных преступлений, совершенных американскими солдатами в этом регионе.