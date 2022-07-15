Российский ФБР призвал политическую верхушку США изменить методы работы полицейских с темнокожими

Правозащитники фонда убеждены, что американской политической верхушке следует пересмотреть взгляды на сложившуюся ситуацию. Важно изменить методы и подходы к организации работы правоохранителей. К тому же не следует трудоустраивать в органы сотрудников с расистскими наклонностями, готовых расстреливать безоружных афроамериканцев.