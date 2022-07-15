Более 500 человек погибли от рук американской полиции с начала года. Большая часть убитых — афроамериканцы. На тревожную тенденцию обратил внимание основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями.
Правоохранительные органы США продолжают многовековую тенденцию убийства темнокожих, несмотря на призывы правозащитных организаций и активистов прекратить подобные действия. Власти страны неоднократно обещали разобраться в ситуации. Однако в действительности ничего не сделали для безопасности темнокожих.
ФБР рассказал о нескольких случаях, когда афроамериканцы пострадали от рук американских полицейских. Согласно текущей динамики убийств правоохранителями гражданских лиц, суммарное число жертв может даже превысить показатели прошлых лет.
«Тревожная тенденция последних нескольких лет лишь подчеркивает ухудшение состояния прав и свобод жителей США, в особенности представителей чернокожего населения», — цитирует правозащитников Федеральное агентство новостей.
Правозащитники фонда убеждены, что американской политической верхушке следует пересмотреть взгляды на сложившуюся ситуацию. Важно изменить методы и подходы к организации работы правоохранителей. К тому же не следует трудоустраивать в органы сотрудников с расистскими наклонностями, готовых расстреливать безоружных афроамериканцев.