Новости0

Российский ФБР призвал политическую верхушку США изменить методы работы полицейских с темнокожими

Российский ФБР призвал политическую верхушку США изменить методы работы полицейских с темнокожими
fondfbr.ru/Фонд борьбы с Репрессиями

Более 500 человек погибли от рук американской полиции с начала года. Большая часть убитых — афроамериканцы. На тревожную тенденцию обратил внимание основанный бизнесменом Евгением Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями.

Правоохранительные органы США продолжают многовековую тенденцию убийства темнокожих, несмотря на призывы правозащитных организаций и активистов прекратить подобные действия. Власти страны неоднократно обещали разобраться в ситуации. Однако в действительности ничего не сделали для безопасности темнокожих.

ФБР рассказал о нескольких случаях, когда афроамериканцы пострадали от рук американских полицейских. Согласно текущей динамики убийств правоохранителями гражданских лиц, суммарное число жертв может даже превысить показатели прошлых лет.

pxhere.com
pxhere.com

«Тревожная тенденция последних нескольких лет лишь подчеркивает ухудшение состояния прав и свобод жителей США, в особенности представителей чернокожего населения», — цитирует правозащитников Федеральное агентство новостей.

Правозащитники фонда убеждены, что американской политической верхушке следует пересмотреть взгляды на сложившуюся ситуацию. Важно изменить методы и подходы к организации работы правоохранителей. К тому же не следует трудоустраивать в органы сотрудников с расистскими наклонностями, готовых расстреливать безоружных афроамериканцев.

афроамериканцы США фбр
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.