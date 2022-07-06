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Российский ФБР призвал Макрона остановить расизм в отношении детей во Франции

Российский ФБР призвал Макрона остановить расизм в отношении детей во Франции
Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона осуждает расизм только на словах. К такому выводу пришли в Фонде борьбы с репрессиями, основанном бизнесменом Евгением Пригожиным.

Российские эксперты проанализировали ситуацию с расовым профилированием несовершеннолетних жителей республики со стороны правоохранительных органов. Было установлено, что официальный Париж закрывает глаза на дискриминацию темнокожих детей.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями осуждают любые проявления дискриминации и призывают администрацию Макрона выполнить рекомендации правозащитных организаций и собственные обещания и остановить расовое профилирование детей во Франции», — цитирует сотрудников ФБР Федеральное агентство новостей.

Известно, что правозащитные организации не раз советовали властям Франции принять ряд мер с целью предотвращения расового профилирования несовершеннолетних. Например, предлагалось записывать взаимодействия полицейских и подозреваемых на камеру.

Макрон расизм фбр Франция
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