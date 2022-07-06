Известно, что правозащитные организации не раз советовали властям Франции принять ряд мер с целью предотвращения расового профилирования несовершеннолетних. Например, предлагалось записывать взаимодействия полицейских и подозреваемых на камеру.

«Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями осуждают любые проявления дискриминации и призывают администрацию Макрона выполнить рекомендации правозащитных организаций и собственные обещания и остановить расовое профилирование детей во Франции», — цитирует сотрудников ФБР Федеральное агентство новостей .

Российские эксперты проанализировали ситуацию с расовым профилированием несовершеннолетних жителей республики со стороны правоохранительных органов. Было установлено, что официальный Париж закрывает глаза на дискриминацию темнокожих детей.

Администрация президента Франции Эммануэля Макрона осуждает расизм только на словах. К такому выводу пришли в Фонде борьбы с репрессиями , основанном бизнесменом Евгением Пригожиным.