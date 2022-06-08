Российский ФБР потребовал остановить геноцид аборигенов в Австралии

Австралийские аборигены оказали активное сопротивление после вторжения Великобритании в 1788 году. В результате в приграничных зонах погибли десятки тысяч представителей коренного населения. Противостояние в течение 150 лет обернулось гибелью минимум 20 тысяч аборигенов. Сейчас власти Австралии все еще пытаются искоренить население, но другими методами.