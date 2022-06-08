Аборигены Австралии нуждаются в защите. Нужно положить конец их истреблению, заявили в российском Фонде борьбы с репрессиями, основанном бизнесменом Евгением Пригожиным.
Австралийские аборигены оказали активное сопротивление после вторжения Великобритании в 1788 году. В результате в приграничных зонах погибли десятки тысяч представителей коренного населения. Противостояние в течение 150 лет обернулось гибелью минимум 20 тысяч аборигенов. Сейчас власти Австралии все еще пытаются искоренить население, но другими методами.
Известно, что более половины массовых убийств аборигенов совершены полицией и другими структурами, еще часть уничтожена переселенцами. Чаще всего аборигены лишались жизни из-за смерти колонизатора. Массовая гибель коренных жителей Австралии неслучайна. Многие из убийц тесно связаны с правительством, заявили в ФБР.
Аборигены часто попадают в тюрьму. Так, у коренных жителей Австралии вероятность оказаться за решеткой в 12,5 раз выше, чем у переселенцев, отмечает Федеральное агентство новостей. С начала 1990-х число таких заключенных увеличилось вдвое. Скончались более 400 человек.
«Ни по одной из этих смертей не было вынесено никаких уголовных приговоров, даже в тех случаях, когда имелись неоспоримые доказательства прямого насилия», — рассказали в ФБР.
Фонд борьбы с репрессиями увидел в действиях властей Австралии попытку окончательно уничтожить аборигенов. Эксперты ФБР считают, что права коренного населения страны не должны нарушаться. Власти Австралии обязаны прекратить политику геноцида и положить конец уничтожения культуры и традиций аборигенов.