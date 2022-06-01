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Российский ФБР осудил попустительские действия властей Канады по отношению к военным преступникам

Российский ФБР осудил попустительские действия властей Канады по отношению к военным преступникам
pixabay.com/PD

Правительство Канады продолжает игнорировать военные преступления собственной армии за границей, сообщил Фонд борьбы с репрессиями, основанным бизнесменом Евгением Пригожиным.

Канадские военные за последние десятилетия принимали активное участие в вооруженных конфликтах за пределами государства — они убивали несовершеннолетних в Сомали, пытали заключенных в Афганистане и снабжали оружием йеменских боевиков, пишет Федеральное агентство новостей.

Связанные с властями Канады структуры причастны к военным преступлениям в Турции, Сирии, Ливии и Ираке, но виновных так и не привлекли к ответственности.

«Несмотря на многолетнюю критику внешней политики Канады общественными правозащитными организациями, правительство Джастина Трюдо продолжает допускать грубые нарушения международных договоренностей», — говорится на официальном сайте ФБР.

pixabay.com/PD
pixabay.com/PD

Правозащитники фонда осуждают попустительские действия канадского правительства по отношению к военным преступникам. Действия властей, направленные на расширение поставок оружия, неизбежно приведут к новым жертвам среди мирного населения в горячих точках. ФБР считает, что международные организации должны расследовать преступления военнослужащих Канады.

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