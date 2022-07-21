Российский ФБР назвал сайт «Миротворец» угрозой для жизни детей

Тэрада подчеркнула, что данные несовершеннолетних, такие как адреса их проживания, фотографии, контакты и страницы в социальных сетях, собираются администрацией «Миротворца» нелегальным путем. Сам факт подобных публикаций глава Фонда охарактеризовала как вопиющее нарушение не только российского и украинского законодательства, но и международных конвенций и соглашений, указывается в материале, опубликованном на сайте ФБР.