Деятельность украинского националистического сайта «Миротворец» представляет угрозу для несовершеннолетних детей, чьи данные публикуются на этом ресурсе. Об этом заявила глава основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.
Выступая на организованной Фондом и МИА «Россия сегодня» пресс-конференции «Сайт «Миротворец» — угроза жизни и здоровью несовершеннолетних детей», Тэрада заявила о 327 случаях нарушения прав детей.
Тэрада подчеркнула, что данные несовершеннолетних, такие как адреса их проживания, фотографии, контакты и страницы в социальных сетях, собираются администрацией «Миротворца» нелегальным путем. Сам факт подобных публикаций глава Фонда охарактеризовала как вопиющее нарушение не только российского и украинского законодательства, но и международных конвенций и соглашений, указывается в материале, опубликованном на сайте ФБР.
В заключение Тэрада отметила, что факт местоположения сервера сайта на территории США может свидетельствовать о том, что «Миротворец» курируют именно из этой страны. При этом украинские власти не озаботились его блокировкой даже на собственной территории.
Помимо Тэрада, в конференции также приняли участие постпред России при ООН Дмитрий Полянский, назвавший сайт «Миротворец» экстремистским, юная писательница из Луганской Народной Республики Фаина Савенкова, пострадавшая от деятельности этого ресурса, и советник главы ЛНР Анна Сорока. Она заявила, что деятельность «Миротворца» является продолжением восьми лет преступлений Украины против мира и человечности.