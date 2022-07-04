Российский электрический катамаран «Экокрузер» на 130 человек спустили на воду

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Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, в России на воду спущен пассажирский электрический катамаран класса «река-море», который получил название «Экокрузер». Он был построен на верфи «Эмпериум» в Ленобласти.





В даный момент модель катамарана доступна на стенде Минпромторга для изучения посетителями на выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля.

Пассажировместимость судна составляет 130 человек, запас хода в крейсерском режиме достигает 180 км при скорости в 13 км/ч, максимальная скорость составляет 40 км/ч. В настоящее время ведутся достроечные работы у причальной стенки, специалисты готовятся к проведению швартовных и ходовых испытаний катамарана.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что второе такое судно планируется спустить на воду до конца текущего года. Ожидается, что ещё несколько таких электрокатамаранов спустят на воду в 2023 году.



