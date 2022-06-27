Российский эксперт рассказал, чем отечественный Linux лучше пиратской копии Windows

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Ведущий инженер IT- компании CorpSoft24 Михаил Сергеев рассказал, что нелицензионные копии Windows, скачанные с пиратских ресурсов, могут быть опасными для пользователей. Речь идёт именно о пиратских сборках ОС.





«Скачивать и устанавливать кастомные и пиратские сборки Windows очень опасно, они могут содержать различное зловредное программное обеспечение: отсылать различные данные третьим лицам, участвовать в DDos-атаках, рассылках спама», — уточнил Сергеев.

Он также заявил, что отечественный дистрибутив Linux в этом плане лучше, поскольку имеет сертификаты ФСТЭК и ФСБ.

При этом эксперт признал, что отечественная ОС вряд ли сможет заменить Windows, поскольку большинство игр выходит только для неё. Однако для создания веб-сервера, сервера баз данных и работы Linux вполне хватит.

Ранее сообщалось, что спрос на пиратскую версию Windows 10 взлетел в разы. А госструктурам уже предписано оперативно перевести свои ПК на Linux.