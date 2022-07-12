Российский дипломат предложил мощно ответить Евросоюзу за блокаду Калининграда Литвой

Евросоюз не торопится решать вопрос с деблокировкой Калининградской области для беспрепятственного транзита, поэтому может столкнуться с наказанием, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, передает РИА Новости.
По мнению дипломата, Москва вправе перекрыть весь транзит в Европу, если Брюссель продолжит занимать пассивную позицию.
«Можно посмотреть и с другого угла: многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно. Но есть же грузовые перевозки, которые идут через Россию железными дорогами. Они проходят через нас транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — подчеркнул временный поверенный.
Другой эффективной ответной мерой России, но уже против Литвы, может стать отказ от сотрудничества в рамках единой энергосистемы БРЭЛЛ.
«Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается — блэкаут, пиковые нагрузки. Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», — полагает Рябоконь.
Ранее варианты ответа на ограничение российского транзита Литвой обсудили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.