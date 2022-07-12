Российский дипломат предложил мощно ответить Евросоюзу за блокаду Калининграда Литвой

«Можно посмотреть и с другого угла: многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно. Но есть же грузовые перевозки, которые идут через Россию железными дорогами. Они проходят через нас транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — подчеркнул временный поверенный.