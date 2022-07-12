Новости0

Российский дипломат предложил мощно ответить Евросоюзу за блокаду Калининграда Литвой

Российский дипломат предложил мощно ответить Евросоюзу за блокаду Калининграда Литвой
Федеральное агентство новостей

Евросоюз не торопится решать вопрос с деблокировкой Калининградской области для беспрепятственного транзита, поэтому может столкнуться с наказанием, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, Москва вправе перекрыть весь транзит в Европу, если Брюссель продолжит занимать пассивную позицию.

«Можно посмотреть и с другого угла: многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведет себя пока не очень внятно. Но есть же грузовые перевозки, которые идут через Россию железными дорогами. Они проходят через нас транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — подчеркнул временный поверенный.

Martin Pope/Keystone Press Agency/Nikolay Gyngazov/Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Martin Pope/Keystone Press Agency/Nikolay Gyngazov/Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Другой эффективной ответной мерой России, но уже против Литвы, может стать отказ от сотрудничества в рамках единой энергосистемы БРЭЛЛ.

«Надо посмотреть на электрическую систему БРЭЛЛ. Да, они не покупают у нас электричество, это правда, но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается — блэкаут, пиковые нагрузки. Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», — полагает Рябоконь.

Ранее варианты ответа на ограничение российского транзита Литвой обсудили президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.