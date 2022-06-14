Российский дипломат поставил под сомнение профессионализм главы МИД Канады

Слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли о недопустимости участия канадских дипломатов в мероприятиях российской дипмиссии являются проявлением непрофессионализма. Такое заявление сделал посол России в Канаде Олег Степанов.
Жоли ранее раскритиковала представителя канадского ведомства, который посетил прием в посольстве РФ, приуроченный ко Дню России. Российский дипломат отметил, что такие визиты являются обычной протокольной практикой проявления уважения. По его словам, сотрудники диппредставительства не обращают внимания на эмоции.
«Посольство считает, что дипломатия для того и создана, чтобы работать в кризисные моменты. В такие сложные времена она особенно востребована. И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно и они не будут <…> Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — цитирует Олега Степанова РИА Новости.
При этом посол отметил, что российские дипломаты, поддерживая двусторонние отношения, будут и дальше доносить позицию России канадскому обществу по происходящему в мире.
«Мы всегда подчеркиваем, что мы в первую очередь соседи, арктические соседи, две самые крупные страны в мире, у которых схожие заботы, вызовы и задачи с точки зрения развития национального хозяйства, с точки зрения обеспечения благосостояния наших стран», — сообщил российский дипломат.
Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала точку зрения, что появление этнических украинцев в Северной Америки стало причиной усиления русофобии в Канаде.