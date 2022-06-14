Российский дипломат поставил под сомнение профессионализм главы МИД Канады

«Посольство считает, что дипломатия для того и создана, чтобы работать в кризисные моменты. В такие сложные времена она особенно востребована. И заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно и они не будут <…> Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», — цитирует Олега Степанова РИА Новости.